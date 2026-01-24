تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إنزعاج أميركي من عون وسلام لاستخدامهما عبارة "احتواء السلاح"
Lebanon 24
24-01-2026
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب كمال ذبيان في "الديار":
"
حزب الله
" تحت المجهر الأميركي، وبدأت ادارة
ترامب
دراسة كيف يمكن التخلص من سلاحه ومنه اذا أمكن، وهذا الموضوع يُبحث مع المسؤولين اللبنانيين، الذين ما زالوا يتباطؤون في تنفيذ ما يطلب منهم أميركيا، لجهة انهاء وجود سلاح "حزب الله" في كل
لبنان
، وبفترة زمنية محددة، وفق معلومات وصلت الى مراجع دولية، لا سيما الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية"، التي تبلغت بأن
واشنطن
نفد صبرها على السلطة
اللبنانية
، في استمهال نزع السلاح وحصره، وأبدت الادارة الاميركية انزعاجها من عبارة استخدمها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وهي "احتواء السلاح"، اي بقاؤه في أماكنه سواء في المواقع العسكرية او المخازن شمال الليطاني، دون استخدامه، فيصيبه الصدأ، ويصبح خارج الاستخدام، ويبطل استعماله، ويكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة.
وتجري اتصالات ولقاءات مع "اللجنة الخماسية" لتستوعب ما اعلنه الرئيسان عون وسلام، للقبول بفكرة الاحتواء، بعد ان نفذ لبنان ما هو مطلوب منه في القرار 1701 الذي استند اليه اتفاق وقف اطلاق النار، وتجاوبت
فرنسا
مع الاقتراح اللبناني،، وحصل تباين لا بل تباعد بين أميركا وفرنسا، وتعطلت أو علقت اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، وفق مصادر ديبلوماسية، التي اشارت الى أن مصر هي من شجعت لبنان على فكرة الاحتواء، وتسوق لها في اتصالاتها العربية والدولية.
لكن أميركا تغرد خارج سرب "اللجنة الخماسية"، ويطرح رئيسها مشروعًا لا يقف عند تنفيذ القرار 1701، ووقف الأعمال العدائية بين اسرائيل و"حزب الله"، بل هي تريد من لبنان ان يتبع النموذج السوري، والسير بما قبله النظام الجديد برئاسة احمد
الشرع
الذي يلقى كل الدعم الأميركي، بعد التخلي عن السلاح، مع تدمير العدو الاسرائيلي لكل قدرات الجيش السوري العسكرية، ووافق ان يتحول جنوب
سوريا
الى منطقة عازلة ومنزوعة السلاح، وتقام فيها مشاريع اقتصادية، منها منطقة تزلج في جبل الشيخ، الذي سبق لاسرائيل أن اقامت فيه ذلك مع مراكز مراقبة عسكرية، وأنشأت مستوطنات في الجولان المحتل الذي ضمته قانونًا، واعترف ترامب به من "أرض اسرائيل".
فما يحصل في جنوب سوريا يوسعه العدو الاسرائيلي الى لبنان، بموافقة الادارة الاميركية، مع اعلان ترامب انشاء منطقة اقتصادية باسمه عند الحدود مع فلسطين المحتلة، لكن ما زال "حزب الله" عقبة أمامه، ولا بد من اجتثاثه عسكرياً، اذا لم يتمكن
الجيش اللبناني
من ذلك، وهو ما سيكون مدار بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارته الى واشنطن، بعد الغاء الأولى، لأنه لم يكن مطواعًا للتعليمات الأميركية، التي تريده أن يتسلح لمواجهة "حزب الله" وهو ما عبر عنه الموفدون الأميركيون الى لبنان وتعمل عليه الادارة الاميركية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
Lebanon 24
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
25/01/2026 12:33:48
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش والعمل شمالَ الليطاني على "احتواء السلاح"
Lebanon 24
جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش والعمل شمالَ الليطاني على "احتواء السلاح"
25/01/2026 12:33:48
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق اللبنانية (الجديد)
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق اللبنانية (الجديد)
25/01/2026 12:33:48
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: المطلوب من عون وسلام الدفع للتنفيذ الكامل لحصر السلاح
Lebanon 24
الجميّل: المطلوب من عون وسلام الدفع للتنفيذ الكامل لحصر السلاح
25/01/2026 12:33:48
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
الاميركي
جمهورية
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
Lebanon 24
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
05:30 | 2026-01-25
25/01/2026 05:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
05:24 | 2026-01-25
25/01/2026 05:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
Lebanon 24
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
05:24 | 2026-01-25
25/01/2026 05:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
Lebanon 24
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
05:11 | 2026-01-25
25/01/2026 05:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2026-01-25
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
05:24 | 2026-01-25
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
05:24 | 2026-01-25
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
05:11 | 2026-01-25
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
05:00 | 2026-01-25
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
04:51 | 2026-01-25
الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24