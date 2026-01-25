تسريب حديث "سفير" في لبنان.. والأخير يستغرب!

لاحظ أوروبية أنَّ مضمون حديثه مع مرجع رسمي كبير وصل إلى سفير دولة كبرى استوضحه على بعض ما جاء في الحديث.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يُنقل فيه مضمون حديث السفير نفسه إلى الجهة الديبلوماسية نفسها.