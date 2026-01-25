أماكن قد تُقصف في إيران.. هل سيتدخل "الحزب"؟

رجحت مصادر معنية بالشأن العسكري أن يكون الاستهداف الأميركي لإيران"محدوداً"، حيث يمكن أن يطالَ منشآت عسكرية مرتبطة بمكافحة المتظاهرين، أو مسؤولين أمنيين على صلة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مؤخراً.



وأوضحت المصادر أنّ الضربة الأميركية قد لا تكون مصحوبة بـ"اغتيالات"، مرجحة أن تكون مراكز الشرطة أو تلك المرتبطة بـ"مكافحة التظاهرات" هي المستهدفة بأي ضربة مُرتقبة.



وعن إمكانية اشتراك " " في أي هجوم من توازياً مع "ضربة "، استبعدت المصادر هذا الأمر قائلة: "المجازفة ستكون كبيرة والحزب غير جاهز شعبياً وميدانياً لأي حرب موسعة خصوصاً من أجل الدفاع عن إيران".