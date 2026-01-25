تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

أماكن قد تُقصف في إيران.. هل سيتدخل "الحزب"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-01-2026 | 03:45
أماكن قد تُقصف في إيران.. هل سيتدخل الحزب؟
أماكن قد تُقصف في إيران.. هل سيتدخل الحزب؟ photos 0
رجحت مصادر معنية بالشأن العسكري أن يكون الاستهداف الأميركي لإيران"محدوداً"، حيث يمكن أن يطالَ منشآت عسكرية مرتبطة بمكافحة المتظاهرين، أو مسؤولين أمنيين على صلة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مؤخراً.
 

وأوضحت المصادر أنّ الضربة الأميركية قد لا تكون مصحوبة بـ"اغتيالات"، مرجحة أن تكون مراكز الشرطة الإيرانية أو تلك المرتبطة بـ"مكافحة التظاهرات" هي المستهدفة بأي ضربة مُرتقبة.
 

وعن إمكانية اشتراك "حزب الله" في أي هجوم من لبنان توازياً مع "ضربة إيران"، استبعدت المصادر هذا الأمر قائلة: "المجازفة ستكون كبيرة والحزب غير جاهز شعبياً وميدانياً لأي حرب موسعة خصوصاً من أجل الدفاع عن إيران".
المصدر: خاص "لبنان 24"
