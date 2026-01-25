تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اعتداء يطالُ مركز البازورية التطوعي.. بيانٌ يكشف ما حصل

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:04
اعتداء يطالُ مركز البازورية التطوعي.. بيانٌ يكشف ما حصل
اعتداء يطالُ مركز البازورية التطوعي.. بيانٌ يكشف ما حصل photos 0
أصدر مركز البازورية التطوعي في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي بياناً، اليوم الأحد، أعلن فيه عن "تعرض المكان لاعتداء من قبل أشخاص خارجين عن القانون".

وذكر البيان أن "المُعتدين أطلقوا النار على أفراد المركز عقب إشكالٍ فردي لا علاقة للمركز به"، مشيراً إلى أن "دخول الجيش إلى المركز لم يكن مداهمة، بل جاء في إطار استماع الضابط المعني إلى إفادات متطوّعي المركز، ضمن المتابعة القانونية للحدث".

وأكمل: "بمؤازرة الجيش، قامت القوى الأمنية بمداهمة مطلقي النار في منازلهم، في إجراء يعبّر عن متابعة الدولة لما حصل".

وتابع: "في هذا الإطار، يجدّد مركز البازورية التطوعي ثقته بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، ويتوجّه بالشكر إلى أهالي البازورية على وقوفهم المسؤول وحرصهم على أمن البلدة واستقرارها".
