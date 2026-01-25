الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا
Lebanon 24
25-01-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس احد تذكار الكهنة ولمناسبة اليوبيل الماسي (75) على تأسيس رابطة الاخويات في
لبنان
، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة".
بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك
الراعي
عظة بعنوان "من تراه الوكيل الأمين الحكيم" قال فيها: "إنجيل اليوم يسمّي كلَّ مسؤول، أيًّا كان حجم مسؤوليته، وكيلاً، مؤتمنًا على ما استودعه الله من مواهب وعطايا ومقدرات مادية أو روحية أو ثقافية، وهي في خدمة من هو مسؤول عنهم وغيرهم من الذين يحتاجون إلى خدمة الله".
وأكمل: "فيما نحيي أسبوع كلمة الله، تقول الكنيسة لأبنائها.. عودوا إلى الينبوع.. عودوا إلى الكلمة التي خلقت، والتي دعت، والتي خلّصت. في زمن الضجيج، الكلمة دعوة إلى الإصغاء. في زمن التشويش، الكلمة معيار. في زمن الانقسام، الكلمة وحدة. الله هو الكلمة، ونحن الصوت. الصوت لا يصنع الكلمة، بل يحملها ويعلنها. الصوت لا يملك المعنى بذاته، لكنه يعطي الكلمة إمكانية أن تُسمع وتصل. الكلمة هي الحقيقة، المصدر، الجوهر، المبادرة الإلهية. والصوت هو الشهادة، والخدمة، والإرسال. متى صمت الصوت، تبقى الكلمة. ومتى شوّه الصوت نفسه، ضاعت الكلمة في الضجيج. يُشترط أن يبقى الصوت خادمًا للكلمة، لا بديلًا عنها".
وختم الراعي: " فلنصلِّ أيها الإخوة والأخوات، ونحن نفتتح أسبوع كلمة الله، أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا، وإلى بيوتنا، وإلى قراراتنا، وإلى ضمائرنا. ونصلّي فيما نختتم أسبوع الصلاة من أجل وحدة
المسيحيين
، أن يجعلنا الرب واحدًا في الحق، واحدًا في المحبة، واحدًا في الإصغاء لكلمته. فلنفتح قلوبنا لكلمة الله، ولندعها تفتح لنا الطريق، ولنسمح لها أن تصنع فينا، وفي كنيستنا، وفي وطننا، ما لا يستطيع البشر أن يصنعوه وحدهم. إنها كلمة الله، كلمة الحق والحياة، وبها نفتتح، وبها نسير، وبها نحيا. ونرفع المجد والشكر للآب والابن والروح
القدس
، الآن وإلى الأبد، آمين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة: حياتنا ليست في نجاحاتنا وثروتنا ومركزنا بل في مقدار أمانتنا لوصايا الله
Lebanon 24
عودة: حياتنا ليست في نجاحاتنا وثروتنا ومركزنا بل في مقدار أمانتنا لوصايا الله
25/01/2026 12:35:16
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وصلا الى مطار بيروت
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وصلا الى مطار بيروت
25/01/2026 12:35:16
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ميناسيان للمسؤولين: أنتم أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لتعودوا إلى ضمائركم
Lebanon 24
ميناسيان للمسؤولين: أنتم أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لتعودوا إلى ضمائركم
25/01/2026 12:35:16
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: الميلاد لا ينتهي والكلمة يجب أن تتجسّد في الوطن
Lebanon 24
الراعي: الميلاد لا ينتهي والكلمة يجب أن تتجسّد في الوطن
25/01/2026 12:35:16
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
المسيحيين
الماروني
الراعي
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
Lebanon 24
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
05:30 | 2026-01-25
25/01/2026 05:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
05:24 | 2026-01-25
25/01/2026 05:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
Lebanon 24
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
05:24 | 2026-01-25
25/01/2026 05:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
Lebanon 24
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
05:11 | 2026-01-25
25/01/2026 05:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2026-01-25
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
05:24 | 2026-01-25
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
05:24 | 2026-01-25
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
05:11 | 2026-01-25
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
05:00 | 2026-01-25
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
04:47 | 2026-01-25
الحاج حسن: أدعو جمهورنا وأحبتنا إلى الابتعاد عن أي كلام لا يليق بنا كمقاومين
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24