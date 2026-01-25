تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم

Lebanon 24
25-01-2026 | 05:30
بمناسبة "يوم أسير حزب الله" المصادف لذكرى ولادة الإمام زين العابدين، وجه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى الأسرى وعائلاتهم، أكد فيها أن قضية الإفراج عنهم تقع في صلب الأولويات وجزء لا يتجزأ من السيادة والتحرير، مشدداً على أن أي وضع لن يستقر دون الإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين.

وانتقد قاسم أداء الدولة اللبنانية في هذا الملف، معتبراً أنه ليس هناك تحرك مناسب أو ضغط كافٍ على الدول الصديقة، وأن الملف لا يقع حالياً على سلم الأولويات الرسمية. وطالب الدولة اللبنانية بالقيام بمسؤولياتها والضغط بكل الأساليب ومع الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للعمل بجدية للإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وخاطب قاسم الأسرى قائلاً: "نحن لن نترككم، سنعمل بكل قدراتنا للإفراج عنكم"، واصفاً الأسر بأنه "وسام استحقاق في موقع الجهاد". كما أشار إلى أن المقاومة تواجه عدواً إسرائيلياً فاقداً لأدنى معاني الإنسانية بدعم من الولايات المتحدة والغرب، مؤكداً أن الصبر على هذه المصائب من "كنوز الإيمان"، وأن عهد المقاومة هو العمل الدائم حتى استعادة كافة الأسرى والمفقودين.

