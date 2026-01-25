"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم

بمناسبة "يوم أسير " المصادف لذكرى ولادة الإمام زين العابدين، وجه لـ"حزب الله" الشيخ رسالة إلى الأسرى وعائلاتهم، أكد فيها أن قضية الإفراج عنهم تقع في صلب الأولويات وجزء لا يتجزأ من السيادة والتحرير، مشدداً على أن أي وضع لن يستقر دون الإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين.



وانتقد أداء في هذا الملف، معتبراً أنه ليس هناك تحرك مناسب أو ضغط كافٍ على الدول الصديقة، وأن الملف لا يقع حالياً على سلم الأولويات الرسمية. وطالب الدولة بالقيام بمسؤولياتها والضغط بكل الأساليب ومع الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للعمل بجدية للإفراج عن الأسرى من السجون .



وخاطب قاسم الأسرى قائلاً: "نحن لن نترككم، سنعمل بكل قدراتنا للإفراج عنكم"، واصفاً الأسر بأنه "وسام استحقاق في موقع ". كما أشار إلى أن تواجه عدواً إسرائيلياً فاقداً لأدنى معاني الإنسانية بدعم من والغرب، مؤكداً أن الصبر على هذه المصائب من "كنوز الإيمان"، وأن عهد المقاومة هو العمل الدائم حتى استعادة كافة الأسرى والمفقودين.





