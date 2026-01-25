بالفيديو والصور.. غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع وسقوط إصابات

شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على هنغار في منطقة كفردونين جنوب لبنان، ما أدّى إلى سقوط إصابات، وفق معلومات "لبنان 24". كما استهدفت الغارات الإسرائيلية أيضًا البقاع، وتحديدًا بلدة الشعرة وجرد النبي شيت. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": "الجيش الإسرائيلي هاجم عناصر من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان". وأشار الى أن "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل مبنى عمل من داخله عناصر من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان". أضاف: وقد رصد الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة أنشطة لعناصر حزب الله داخل المبنى الذي كان يعد موقعًا لانتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله. وتابع أن "في غارة أخرى في منطقة البقاع هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية لحزب الله". واعتبر أن "أنشطة عناصر حزب الله في البنى التحتية المستهدفة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل". وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".