Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التشميع ينتظر المخالفين.. بلدية برج رحال تداهم مسالخ المنطقة

Lebanon 24
25-01-2026 | 06:35
التشميع ينتظر المخالفين.. بلدية برج رحال تداهم مسالخ المنطقة
التشميع ينتظر المخالفين.. بلدية برج رحال تداهم مسالخ المنطقة photos 0
نفذت اللجنة الصحية في بلدية برج رحال وعين أبو عبدالله، بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية أمن الدولة، حملة مداهمات وتفتيش واسعة استهدفت المسالخ ضمن نطاق بلدتي برج رحال والعباسية، للكشف عن التجاوزات الصحية.

وأعلنت البلدية، في بيان لها، أن عمليات الكشف أسفرت عن رصد "مخالفات وخلل صحي" في بعض المنشآت، حيث جرى توجيه إنذارات رسمية للمخالفين مع منحهم مهلاً قانونية محددة لتصحيح الأوضاع وتطبيق الشروط الصحية المطلوبة.

وحذرت البلدية من أنها لن تتهاون مع غير الملتزمين، مؤكدة أن الإجراءات القانونية قد تصل إلى "الإقفال والتشميع بالشمع الأحمر" في حال استمرار المخالفات، حفاظاً على السلامة العامة. وأشارت إلى أن الحملة مستمرة خلال الأيام المقبلة لضمان التزام كافة المسالخ بالمعايير الصحية المعتمدة.

مديرية أمن الدولة

الشمع الأحمر

وزارة الصحة

أمن الدولة

بو عبدالله

أبو عبد

عين أبو

