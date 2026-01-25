بعد ساعات من العمل.. انتشال ناجين من تحت الركام في طرابلس

أعلنت أن فرقها تمكنت من إنقاذ مواطنة وابنها من تحت أنقاض المبنيين السكنيين اللذين انهارا في بطرابلس، وذلك بعد جهود متواصلة بدأت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد.



وأوضح بيان صادر عن والعلاقات العامة في المديرية أنه جرى نقل المواطنة عبر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى مستشفى " " لتلقي العلاج، كما سيتم نقل الصبي إلى المستشفى أيضاً، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في الموقع حتى الساعة.





