Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

بعد الغارات على الجنوب والبقاع.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2026 | 07:01
بعد الغارات على الجنوب والبقاع.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه (فيديو)
بعد الغارات على الجنوب والبقاع.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه (فيديو) photos 0
 كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": "الجيش الإسرائيلي هاجم عناصر من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان".
وأشار الى أن "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل مبنى عمل من داخله عناصر من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان".
أضاف: وقد رصد الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة أنشطة لعناصر حزب الله داخل المبنى الذي كان يعد موقعًا لانتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله. 
وتابع أن "في غارة أخرى في منطقة البقاع هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية لحزب الله".
واعتبر أن "أنشطة عناصر حزب الله في البنى التحتية المستهدفة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل".
وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
 
بعد سلسلة الغارات التي طالت الجنوب… هذا ما زعم أدرعي استهدافه (فيديو)
بعد سلسلة من الغارات على البقاع والجنوب.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي
بعد الغارات على البقاع والجنوب.. ماذا قال بري؟
سلسلة غارات على جنوب لبنان والبقاع.. وتعليقٌ من الجيش الإسرائيلي (فيديو وصور)
افيخاي ادرعي

منطقة البقاع

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24