بعد الغارات على الجنوب والبقاع.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": "الجيش الإسرائيلي هاجم عناصر من عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في ".

وأشار الى أن "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل مبنى عمل من داخله عناصر من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب ".

أضاف: وقد رصد الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة أنشطة لعناصر حزب الله داخل المبنى الذي كان يعد موقعًا لانتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله.

وتابع أن "في غارة أخرى في هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية لحزب الله".

واعتبر أن "أنشطة عناصر حزب الله في البنى التحتية المستهدفة خرقًا للتفاهمات بين ولبنان وتهديدًا على ".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

