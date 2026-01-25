تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خريش يشرف على أعمال الإنقاذ اليدوية للوصول إلى الفتاة المفقودة بالقبة

Lebanon 24
25-01-2026 | 08:34
A-
A+


خريش يشرف على أعمال الإنقاذ اليدوية للوصول إلى الفتاة المفقودة بالقبة
خريش يشرف على أعمال الإنقاذ اليدوية للوصول إلى الفتاة المفقودة بالقبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشرف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد عماد خريش على اعمال الانقاذ التي تجري في المبنى المنهدم في منطقة القبة.

وقال من امام المبنى للصحافيين: " نحن نعمل يدويا ونستعين بأربع فرق، اضافة الى فريق من الصليب الاحمر، ونحن نعمل معا وسنستمر بعملنا هذا حتى نصل الى اليسار".
واشار الى ان "العمل يجري يدويا ونتجنب استخدام الجرافات، لكي تعطى اليسار المزيد من الحظوظ في الحياة، وسنبقى نستخدم هذا الامر حتى اخر لحظة". 
وقال خريش: "عندنا فرق وعندنا فريق اخر سيتدخل بعد وقت، لاننا نعمل بين الطوابق، فهناك ظروف قاسية وباطون مسلح وردم، ونحاول ان نعالج هذا الامر وان نصل من ثلاث اتجاهات الى الموقع المفترض ان اليسار موجودة فيه. ونرى ونبحث في امكنة اخرى ايضا، ونحن بعد التواصل مع ام عمر كنا سألناها قبل وبعد اخراجها عن مكان ابنتها وهي لفتت الى ان اليسار لم تبتعد كثيرا عنها، وانها كانت تهم بالخروج من المبنى من باب الشقة". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سويف يوقع مذكرة تفاهم بشأن استكمال أعمال بناء بيت الفتاة في كفرفو - زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في نهر الكبير الجنوبي قرب الحدود اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: إسرائيل تعرقل وصول فرق الإنقاذ لبلدة بيت جن وتهدد حياة المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24

العميد عماد خريش

الوكالة الوطنية

المدير العام

منطقة القبة

عماد خريش

الصليب

ام عمر

الاحمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-25
Lebanon24
10:30 | 2026-01-25
Lebanon24
10:27 | 2026-01-25
Lebanon24
09:42 | 2026-01-25
Lebanon24
09:30 | 2026-01-25
Lebanon24
09:06 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24