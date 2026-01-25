تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خريش يشرف على أعمال الإنقاذ اليدوية للوصول إلى الفتاة المفقودة بالقبة
Lebanon 24
25-01-2026
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشرف
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف
العميد عماد خريش
على اعمال الانقاذ التي تجري في المبنى المنهدم في
منطقة القبة
.
وقال من امام المبنى للصحافيين: " نحن نعمل يدويا ونستعين بأربع فرق، اضافة الى فريق من
الصليب
الاحمر
، ونحن نعمل معا وسنستمر بعملنا هذا حتى نصل الى اليسار".
واشار الى ان "العمل يجري يدويا ونتجنب استخدام الجرافات، لكي تعطى اليسار المزيد من الحظوظ في الحياة، وسنبقى نستخدم هذا الامر حتى اخر لحظة".
وقال
خريش
: "عندنا فرق وعندنا فريق اخر سيتدخل بعد وقت، لاننا نعمل بين الطوابق، فهناك ظروف قاسية وباطون مسلح وردم، ونحاول ان نعالج هذا الامر وان نصل من ثلاث اتجاهات الى الموقع المفترض ان اليسار موجودة فيه. ونرى ونبحث في امكنة اخرى ايضا، ونحن بعد التواصل مع
ام عمر
كنا سألناها قبل وبعد اخراجها عن مكان ابنتها وهي لفتت الى ان اليسار لم تبتعد كثيرا عنها، وانها كانت تهم بالخروج من المبنى من باب الشقة". (الوكالة الوطنية)
