قداس شكر في عكار بحضور درغام للاحتفال برئاسة الأب الياس سليمان

شارك النائب ، في قداس الشكر للأب الياس سليمان بمناسبة انتخابه رئيسا عاما لجمعية المرسلين اللبنانيين ، في القديسة مورا – بقرزلا-عكّار، وذلك برئاسة رئيس أساقفة أبرشية المطران وبحضور لفيف من الكهنة، إلى جانب شخصيات روحية واجتماعية وفاعليات محلية.وقد جاءت المشاركة تأكيدًا على أهمية الدور الروحي والوطني للمؤسسات الكنسية في ترسيخ قيم الشراكة والتلاقي وخدمة الإنسان.