Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
Advertisement

لبنان

نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:48
نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال
نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال photos 0
أدانت نقابة المعلّمين في لبنان العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، معتبرة أن الغارات التي تطال المدنيين والبنية التربوية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
 
ونعت النقابة ببالغ الحزن والأسى الأستاذ في مدارس المبرّات محمد الحسيني، الذي قضى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة باريش، واصفة الحادثة بأنها جريمة تضاف إلى سجل الاحتلال في استهداف الكوادر التعليمية التي تحمل رسالة العلم والحياة.

وشددت النقابة في بيانها على أن استهداف المعلّمين هو استهداف مباشر للمدرسة ومستقبل الأجيال، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأهالي والمؤسسات التربوية المتضررة، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأبرياء والمؤسسات التعليمية في لبنان.


مواضيع ذات صلة
نقابة المعلّمين تستغرب تغييبها عن لقاء بكركي التربوي: دورنا أساسي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: يجب اعتبار استهداف إسرائيل للصحفيين في جنوب لبنان جريمة حرب ومحاسبة المسؤولين عنه
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع: استهداف الصحافيين انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين في لبنان نعت الأستاذ محمد الحسيني
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في لبنان
