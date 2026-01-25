نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال

أدانت نقابة المعلّمين في العدوان المتواصل الذي يستهدف القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، معتبرة أن التي تطال المدنيين والبنية التربوية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

ونعت النقابة ببالغ الحزن والأسى الأستاذ في مدارس المبرّات محمد ، الذي قضى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة باريش، واصفة الحادثة بأنها جريمة تضاف إلى سجل في استهداف الكوادر التعليمية التي تحمل رسالة والحياة.



وشددت النقابة في بيانها على أن استهداف المعلّمين هو استهداف مباشر للمدرسة ومستقبل الأجيال، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأهالي والمؤسسات التربوية المتضررة، ومطالبة والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأبرياء والمؤسسات التعليمية في لبنان.





