في العديسة.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة اسعاف

تعرضت سيارة اسعاف كشافة الرسالة مركز مركبا الى اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في بلدة عديسة عند قيامهم بسحب سيارة مواطن في البلدة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الأولية الى ان الاعتداء الاسرائيلي لم يسفر عن وقوع اصابات.