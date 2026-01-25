حادث تصادم وانقلاب على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة

شهد أوتوستراد باتجاه تصادم بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما، ما تسبب بأضرار مادية فقط. حركة المرور كثيفة، وعمل دراج من مفرزة سير على معالجة الحادث وتنظيم السير.

