تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء

Lebanon 24
25-01-2026 | 15:12
A-
A+
الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء
الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الإضراب التحذيري، في جميع وحدات ومعاهد وكليات وفروع الجامعة اللبنانية، يوم الثلاثاء في 27 كانون الثاني 2026، ويشمل التوقّف الكامل عن التدريس، والأعمال المخبرية، والامتحانات، والأعمال الأكاديمية والإدارية.

كما دعت الهيئة الزملاء الاساتذة كافة الى المشاركة بكثافة في التجمع الذي سيقام في ساحة بشارة الخوري عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم نفسه ومن ثم الإنطلاق بمظاهرة بإتجاه مقر مجلس النواب. وتؤكّد الهيئة أنّ هذا الإضراب يشكّل خطوة أولى في مسار تصعيدي مفتوح، في حال استمرار السياسات نفسها وعدم الاستجابة الجدية للمطالب المحقّة". 

وعقدت الهيئة إجتماعاً إستثنائياً، وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى "قلق بالغ وغضب مشروع على ما آلت إليه الأوضاع، وعلى السياسات الرسمية المتّبعة تجاه قضاياها الأكاديمية والإدارية والمعيشية، والتي تنذر بمزيد من الانهيار والتفكك".

ورأت أن "مشروع موازنة العام 2026، الذي ستبدأ مناقشته في الهيئة العامة لمجلس النواب نهار الثلاثاء المقبل، يشكّل استمراراً لنهج الإهمال والتجاهل المتعمّد لحقوق موظفي القطاع العام، إذ خلا كلياً من أي إجراءات جدّية لمعالجة الانهيار الكارثي في الرواتب والأجور، وبما لا يؤمّن الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم".

وتابع البيان: "إذ تجدّد الهيئة التنفيذية مطالبتها بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة عادلة ومنصفة، فإنها تحمّل نواب الأمة كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية عن أي موازنة تُقَرّ من دون معالجة جذرية لهذه القضية، وتؤكّد أنّ تمرير مشروع الموازنة بصيغته الحالية هو تواطؤ صريح على ضرب القطاع العام وبما فيه الجامعة اللبنانية". معتبرة ان "تجاهل الانهيار النقدي الحاصل منذ تشرين الأول 2019، وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 125% بالدولار الأميركي منذ العام 2011، يُعدّ استخفافاً بكرامة الأساتذة والموظفين، ودفعاً مباشراً لهم نحو الفقر أو الهجرة القسرية".

وأضافت الهيئة: "إنّ مشروع القانون المتعلّق بتعديل الرواتب والتعويضات والأجور، وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد، الذي طُرح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، يشكّل اعتداءً سافراً على ما تبقّى من حقوق موظفي القطاع العام الذي تم تحقيقها خلال عقود من النضال، ويكرّس منطق تحميل الفئات الأكثر التزاماً وكفاءة كلفة الانهيار المالي.

كما وتحمّل الهيئة التنفيذية مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن هذا المشروع الخطير وعن نتائجه الكارثية على الموظفين والمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة ومؤسساتها، ليُكافَؤوا اليوم بمحاولات ضرب حقوقهم وحرمانهم من أبسط ضمانات العيش الكريم. إنّ المسّ بحقوق الموظقين والمتقاعدين هو مسّ بكرامة الدولة نفسها، ويشكّل سابقة بالغة الخطورة تهدّد السلم الاجتماعي وتنسف الثقة بما تبقّى من مؤسسات عامة".

وأكدت أن"عدم إقرار ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة، وتتحمّل مسؤوليته الجهات المعنية كافة. وعليه، تؤكّد الهيئة أنّ أي معالجة لهذا الملف يجب أن تتمّ وفق معايير واضحة وشفافة، قائمة على الكفاءة العلمية والحاجة الفعلية للجامعة، من دون التوظيف العشوائي وبعيداً عن الاستنسابية. كما تجدّد الهيئة مطالبتها بتعيين عمداء أصيلين لمجلس الجامعة، وفق الانظمة والقوانين المرعية الإجراء (قانون 66/2009)، مما سينعكس إيجاباً على كافة المستويات".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إضراب تحذيري لمتفرغي اللبنانية يومي الخميس والجمعة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري لمتفرغي اللبنانية يومي الخميس والجمعة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجامعة اللبنانية" بحاجة للتعاقد مع هؤلاء الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

صباح اليوم

في الجامعة

اللبنانية

الكريم

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-25
Lebanon24
16:26 | 2026-01-25
Lebanon24
16:02 | 2026-01-25
Lebanon24
16:00 | 2026-01-25
Lebanon24
15:54 | 2026-01-25
Lebanon24
15:26 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24