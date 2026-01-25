تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد حادثة وطى المصيطبة.. توقيف صاحب محطات الزهيري للمحروقات
Lebanon 24
25-01-2026
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت
شعبة المعلومات
في
قوى الأمن الداخلي
رجا
الزهيري
، صاحب محطات الزهيري للمحروقات، عقب حادثة إطلاق النار التي شهدتها منطقة وطى المصيطبة وأثارت حالة من الهلع بين المواطنين، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وبحسب المعطيات، جرى توقيفه على خلفية الحادثة وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في سجل الزهيري، إذ سبق أن تورّط في حوادث مماثلة.
