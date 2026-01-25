بعد حادثة وطى المصيطبة.. توقيف صاحب محطات الزهيري للمحروقات

أوقفت في رجا ، صاحب محطات الزهيري للمحروقات، عقب حادثة إطلاق النار التي شهدتها منطقة وطى المصيطبة وأثارت حالة من الهلع بين المواطنين، بحسب ما افادت مندوبة " ".وبحسب المعطيات، جرى توقيفه على خلفية الحادثة وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتشير المعلومات إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في سجل الزهيري، إذ سبق أن تورّط في حوادث مماثلة.