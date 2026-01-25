تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البقاع الى الضوء مجددا والهدف هو المسيّرات والصواريخ

Lebanon 24
25-01-2026 | 22:32
A-
A+
البقاع الى الضوء مجددا والهدف هو المسيّرات والصواريخ
البقاع الى الضوء مجددا والهدف هو المسيّرات والصواريخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشارف الشهر الأول من السنة على الانتهاء، ويدخل شهر شباط باستحقاقات كبرى: الاستحقاق الأول، هو زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، أما الثاني، فهو عرض خطة الجيش على مجلس الوزراء والتي تتناول حصر السلاح شمال الليطاني.
وكتب الان سركيس في" نداء الوطن": مصادر مطلعة أن مطلب جمع السلاح من قبل واشنطن وتل أبيب يطول جميع الأراضي اللبنانية، لكن التركيز في المحادثات والرسائل الدبلوماسية وجولات الحوار المتجددة هو على منطقة البقاع أكثر من باقي المناطق.
وتكشف المصادر أنه تمّ نقل رسائل متعدّدة وفي أوقات متتالية إلى الدولة اللبنانية لتنقلها بدورها إلى "حزب الله"، وتنصّ هذه الرسائل على أن شرط إبعاد شبح الحرب وغض النظر عن توجيه ضربة عسكرية إلى "حزب الله" ولبنان هو تفكيك المنشآت والمصانع الحربيّة لـ "الحزب" في منطقة البقاع.
وتشمل هذه المنشآت مصانع صنع المسيّرات والتي تؤكّد التقارير الاستخباراتية الغربية أن معظمها يتمّ جمعه وتركيبه في البقاع، ويضاف إليها وجود نحو 300 صاروخ دقيق مخفية في السلسلة الشرقية، وهي الوحيدة التي لا تزال تشكّل خطرًا على أمن إسرائيل بعد تدمير معظم البنية العسكرية والأمنية لـ "حزب الله".
ويكرر  "حزب الله" المعزوفة نفسها وهي أن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، والقرار 1701 وبقية القرارات والاتفاقات تنصّ على حصر السلاح جنوب الليطاني، وليس في شماله أو أي منطقة أخرى، ولا استعداد لتقديم المزيد من التنازلات أو التفريط بأوراق قوّة يمتلكها.
ودخل رئيس مجلس النواب نبيه برّي على خطّ المفاوضات لإبعاد شبح الحرب، لكن كما يبدو أن لا بري نجح في إقناع "الحزب"، ولم تستطع الدولة اللبنانية إقناعه. قد يكون "الحزب" مقررًا في بعض الملفات الداخلية، لكن قرار التخلّي عن الصواريخ البعيدة المدى أو المسيّرات مرتبط بإيران مباشرة، ولا قدرة لقيادة "حزب الله" الموجودة في الداخل على تقرير مصير هذه القطع العسكريّة.
وتشن إسرائيل غارات على جرود الهرمل وبعلبك، وتعتقد أن هذه الصواريخ مخبأة هناك، لكن ما يجعل المهمّة صعبة هو طبيعة المنطقة الوعرة وتشكيلها مخابئ طبيعية محصّنة نتيجة عمليات الحفر في الجبال والتضاريس الصعبة. لذلك، يرتفع منسوب الخوف من شن تل أبيب حملة برية تطول البقاع خصوصًا أنها اجتازت جبل الشيخ وباتت على بعد كيلومترات قليلة من المصنع.
قد يكون ملف المسيرات والصواريخ الدقيقة مرتبطًا بطهران، لذلك يجب على لبنان انتظار ما سيحلّ بالنظام الإيراني ومسألة الضربة الأميركيّة ، لأن لمثل هكذا حدث له انعكاس مباشر على الساحة اللبنانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللجنة الخماسيّة" الى الضوء مجددا : إنقاذ أم إدارة انهيار
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرة للجيش اللبناني فوق أجواء البقاع
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مسيّرات فوق البقاع الشمالي وفوق مدينة بعلبك وجوارها
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

نبيه برّي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2026-01-26
Lebanon24
01:30 | 2026-01-26
Lebanon24
01:15 | 2026-01-26
Lebanon24
01:01 | 2026-01-26
Lebanon24
01:00 | 2026-01-26
Lebanon24
23:06 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24