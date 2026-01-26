تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

من بينها مبنى لقوة الرضوان.. إسرائيل تُعلن مهاجمة مخازن أسلحة وبنى تحتية للحزب داخل لبنان

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:45
من بينها مبنى لقوة الرضوان.. إسرائيل تُعلن مهاجمة مخازن أسلحة وبنى تحتية للحزب داخل لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي انه هاجم ليل أمس مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الغارات هاجمنا مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله إلى جانب مبنى عسكري أُقيم داخل معسكر استخدم من قبل وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بهدف الدفع بمخططات إرهابية ضد قواتنا ودولة إسرائيل."

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ان نشاط حزب الله "الإرهابي" في هذه المواقع يُعد خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل، بحسب زعمه.
دولة إسرائيل

الإسرائيلي

حزب الله

الرضوان

الغارات

رضوان

