من بينها مبنى لقوة الرضوان.. إسرائيل تُعلن مهاجمة مخازن أسلحة وبنى تحتية للحزب داخل لبنان

أعلن الجيش انه هاجم ليل أمس مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل .



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار هاجمنا مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله إلى جانب مبنى عسكري أُقيم داخل معسكر استخدم من قبل وحدة قوة التابعة لحزب الله بهدف الدفع بمخططات إرهابية ضد قواتنا ودولة ."



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ان نشاط "الإرهابي" في هذه المواقع يُعد خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على ، بحسب زعمه.



