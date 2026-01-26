عقبتان في كسروان والكتائب تسعى للحل

تتحدّث أوساط سياسية عن مسعى حقيقي يقوده " " باتجاه الحفاظ على التحالف الانتخابي مع النائب نعمت ، في محاولة لإعادة رسم التحالفات في " "، رغم العوائق التي لا تزال تعترض هذا التوجّه.وتبرز من بين هذه العقبات مسألة ترشيح النائب على اللائحة نفسها، وما يفرضه ذلك من حسابات دقيقة وتوازنات معقّدة.كما يشكّل رفض ترشيح النائب السابق عامل توتّر إضافيا، قد يؤثر على فرص إنجاز هذا التحالف بالشكل الذي تطمح إليه .