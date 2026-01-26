في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات

عُثر الإثنين على الشابة "ت. ع." في العقد الثالث جثة داخل حمام شاليه في مشروع سكني في بلدة البوار كسروان، وفق ما الإادت مندوبة " ".وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وتبين أن الوفاة ناتجة عن تنشق مادة أثناء استحمامها.