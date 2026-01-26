نجاح مؤتمر دعم الجيش هدف رئاسي بإمتياز

ان يأتي الأعلان عن مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي من القصر ، فذاك رسالة مباشرة من الجهة التحضيرية له حول دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وجهوده في تحقيق انعقاده. واعاد هذا الأمر التأكي...