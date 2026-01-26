تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس القسم الأول من شباط

Lebanon 24
26-01-2026 | 02:50
A-
A+
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس القسم الأول من شباط
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس القسم الأول من شباط photos 0
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالطقس عبر فيسبوك ان طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وترتفع درجات الحرارة بين اليوم الإثنين ونهار الثلاثاء لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية مع تشكل طبقة من الغبار في الجو في بعض المناطق، لنعود ونتأثر بحالة ماطرة سريعة وهي غير شاملة بأمطارها بين الثلاثاء عصراً ونهار الخميس صباحاً.

وأضافت الصفحة ان الأمطار ستكون متفرقة غير شاملة تتركز ضمن نطاق ضيق للمناطق الساحلية، الحصة الأولى من الهطولات. 
تستقر الأجواء نهار الخميس لتعود وتشتد الأمطار في الشريط الساحلي السوري والجوار نهار الجمعة حصرا.

وأشارت الصفحة إلى ان القسم الأول من شباط لن يكون هناك عواصف ثلجية كما يشاع، إنما حالات ماطرة اعتيادية لفصل الشتاء منها القوي ومنها الضعيف وغير المؤثر، أما الفترة المثالية للنزولات القطبية شرقاً في شهر شباك فستكون بين 14 و25 منه. 

من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى  يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة و يتحول الطقس  الى متقلب وممطر تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية .
 
