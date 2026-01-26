تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس القسم الأول من شباط
Lebanon 24
26-01-2026
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صفحة Lebanese
daily weather
المتخصصة بالطقس عبر
فيسبوك
ان طقسا مستقرا يسيطر على
الحوض الشرقي
للبحر الأبيض المتوسط، وترتفع درجات الحرارة بين اليوم الإثنين ونهار الثلاثاء لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية مع تشكل طبقة من الغبار في الجو في بعض المناطق، لنعود ونتأثر بحالة ماطرة سريعة وهي غير شاملة بأمطارها بين الثلاثاء عصراً ونهار الخميس صباحاً.
وأضافت الصفحة ان الأمطار ستكون متفرقة غير شاملة تتركز ضمن نطاق ضيق للمناطق الساحلية، الحصة الأولى من الهطولات.
تستقر الأجواء نهار الخميس لتعود وتشتد الأمطار في الشريط الساحلي السوري والجوار نهار الجمعة حصرا.
وأشارت الصفحة إلى ان
القسم الأول
من شباط لن يكون هناك عواصف ثلجية كما يشاع، إنما حالات ماطرة اعتيادية لفصل الشتاء منها القوي ومنها الضعيف وغير المؤثر، أما الفترة المثالية للنزولات
القطبية
شرقاً في شهر شباك فستكون بين 14 و25 منه.
من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة و يتحول الطقس الى متقلب وممطر تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
26/01/2026 13:58:01
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
26/01/2026 13:58:01
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
26/01/2026 13:58:01
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
26/01/2026 13:58:01
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
daily weather
الحوض الشرقي
القسم الأول
لبنان وا
من جهته
القطبية
فيسبوك
ون بين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
Lebanon 24
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
06:05 | 2026-01-26
26/01/2026 06:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
06:51 | 2026-01-26
26/01/2026 06:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
Lebanon 24
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
06:48 | 2026-01-26
26/01/2026 06:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
06:39 | 2026-01-26
26/01/2026 06:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
06:35 | 2026-01-26
26/01/2026 06:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
12:00 | 2026-01-25
25/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
12:30 | 2026-01-25
25/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2026-01-26
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
06:51 | 2026-01-26
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
06:48 | 2026-01-26
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
06:39 | 2026-01-26
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
06:35 | 2026-01-26
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
06:22 | 2026-01-26
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 13:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24