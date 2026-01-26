عون يبحث مع رجي التطورات جنوباً والتحرك الديبلوماسي لمواجهة الاعتداءات

عرض رئيس الجمهورية مع والمغتربين التطورات في الجنوب في ضوء الاعتداءات المتواصلة، والتحرّك الديبلوماسي القائم لمواجهتها، كما تطرّق البحث إلى شؤون تتصل بعمل الوزارة.

