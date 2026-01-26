عون يستقبل سفير بنغلادش مودّعاً ويشيد بجهوده الديبلوماسية

استقبل رئيس الجمهورية ، في ، سفير بنغلادش محمد جوبير صالحين في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في .



ونوّه بالجهود التي بذلها السفير صالحين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مستوى التعاون بين البلدين. كما أعرب الرئيس عن تقديره للدور الذي تؤديه بنغلادش ضمن قوات "اليونيفيل" ودعمها المستمر للاستقرار في ، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه المستقبلية.





