وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في بيروت بزيارة رسمية

وصل قبل ظهر اليوم إلى مطار الدولي في وزير الدولة في القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد ، في زيارة رسمية الى .

والتقى الخليفي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كما التقى ورئيس مجلس النواب .



وكان في استقباله في والمياه جو صدي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.



وستشمل لقاءات الخليفي الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى الحكومة طارق متري، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقادة . خصوصاً وأن الزيارة تهدف أساساً إلى بحث ملف دعم الجيش، على أن يناقش الخليفي مع سلام ومتري وهيكل التحضير لمؤتمر دعم الجيش. كما أن المنحة القطرية سيخصّص جزء منها لدعم عناصر قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة.