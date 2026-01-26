تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في بيروت بزيارة رسمية

Lebanon 24
26-01-2026 | 04:54
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في بيروت بزيارة رسمية
وصل  قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي على  رأس وفد ، في زيارة رسمية الى لبنان.
 
والتقى الخليفي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كما التقى  ورئيس  مجلس النواب نبيه بري.

وكان في استقباله في المطار وزير الطاقة والمياه جو صدي، سفير قطر سعود  بن  عبد  الرحمن  آل ثاني، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.
 
وستشمل لقاءات الخليفي الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقادة الأجهزة الأمنية. خصوصاً وأن الزيارة تهدف أساساً إلى بحث ملف دعم الجيش، على أن يناقش الخليفي مع سلام ومتري وهيكل التحضير لمؤتمر دعم الجيش. كما أن المنحة القطرية سيخصّص جزء منها لدعم عناصر قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة.
 
