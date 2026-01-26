هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب برئاسة أحمد رمضان

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب اجتماعاً خُصِّص لانتخاب أعضاء لولاية جديدة تمتد أربع سنوات وأسفرت عملية الانتخاب عن تأليف هيئة إدارية جديدة برئاسة ، ضمّت رائد القمند نائبًا للرئيس للشؤون الداخلية، عبده نائبًا للرئيس للشؤون الخارجية، جوزفين أمينةً عامة، طارق أبو زينب أمينًا للصندوق، محمد فحص أميناً للممتلكات، يوسف أميناً للتواصل والتسويق، نضال خالد أميناً للبرامج والنشاطات، ريتا نخّول أمينةً للجودة والتطوير، وكل من قليط وإيلي سلامة ومروة رطيل ووائل سلمان أعضاء مستشارين.