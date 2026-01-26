خسائر كبيرة.. "مجموعة الحبتور" تتحرك ضد حكومة لبنان

حذرت مجموعة الحبتور، التي تتخذ من دبي مقراً لها، يوم الاثنين من اتخاذ إجراءات قانونية ضد وأحد البنوك بسبب انتهاك الاتفاقيات، وهو ما قالت المجموعة إنه أدى إلى خسائر تجاوزت 1.7 مليار دولار (6.24 مليار درهم).



استثمرت المجموعة في قطاعات متنوعة في ، تشمل الضيافة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، والأنشطة المرتبطة بالخدمات المصرفية.



وجاء في البيان: "على مدى السنوات الأخيرة، تعرضت هذه الاستثمارات لأضرار جسيمة ومستمرة كنتيجة مباشرة للإجراءات والقيود التي فرضتها ومصرف لبنان، والتي منعت المجموعة من الوصول بحرية إلى أموالها المودعة قانوناً في البنوك وتحويلها".



وأضاف البيان: "إن هذه الإجراءات، التي تفاقمت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي طال أمدها وتواجهها ، وبسبب فشل لبنان في ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمليات والاستثمارات، قد تسببت في أضرار وخسائر كبيرة ومستمرة لأصول وممتلكات المجموعة في لبنان، تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار".



وأشارت المجموعة إلى أنها "استنفدت كافة الجهود المعقولة وحسنة النية لحل هذا النزاع ودياً، بما في ذلك التواصل الرسمي مع السلطات المعنية وإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات تصحيحية، دون أي استجابة ملموسة أو معالجة فعالة".



لذلك، صرحت "الحبتور" بأنه "لا يوجد بديل آخر" سوى "الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وإنفاذ حقوقها بموجب والأطر القانونية المعمول بها".



ومع ذلك، شددت المجموعة على أنها منفتحة على الحلول البناءة التي تعيد حقوقها، لكنها حذرت أيضاً من أنها "لا تستطيع ولن تستمر في استيعاب خسائر إضافية ناجمة عن التقاعس والإهمال والفشل المنهجي".



وفي كانون الثاني 2025، قال المستثمر خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إنه اتخذ قراراً "مؤلماً" بإلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان وبيع جميع عقاراته الحالية بسبب التحديات في .(خليج تايمز)

