سلام استقبل مفتي طرابلس والشمال ومفتي عكار

استقبل الدكتور في السرايا مفتي والشمال ومفتي .

بعد اللقاء قال المفتي امام:" عرضنا اوضاع طرابلس و عكار، والرئيس سلام لديه اهتمام خاص بأوضاع المواطنين خصوصاً في الملف الداهم في طرابلس والمتعلق بالأبنية المتصدعة والذي يؤثر بشكل مباشر على ارواح الناس."



والتقى الرئيس سلام رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير .

