بحث
لبنان
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
Lebanon 24
26-01-2026
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
للرئيس
نجيب ميقاتي
البيان الآتي:
تعليقًا على السؤال الموجّه من عدد من النواب إلى الحكومة بشأن علاقة مفترَضة لدولة
الرئيس نجيب ميقاتي
بتحقيق قضائي يتعلّق بملفات عائدة إلى "
بنك عودة
"، وحرصاً على توضيح الأمور ووضعها في نصابها نورد الاتي:
أولاً: ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة حتما، التي يتعرّض فيها دولة
الرئيس ميقاتي
لحملات سياسية وإعلامية بهدف محاولة تشويه سمعته، وزج اسمه في مسائل وملفات لا علاقة له بها.
ثانياً، على مدى السنوات الماضية، تمّت فبركة وإثارة ملفات قضائية عدّة بحق الرئيس
ميقاتي
وعائلته، في
لبنان
والخارج. وقد صدرت القرارات والأحكام القضائية المُبرمة المتعلقة بها، عن المراجع القضائية المختصة كافة، لتؤكد باستمرار عدم صحتها، مُشدّدة بما لا يرقى إلى الشك، صحّة ونزاهة النهج الذي يتبعه الرئيس ميقاتي. ومع ذلك تتواصل الحملات المغرضة، وترتفع وتيرتها او تنخفض بحسب الاهداف السياسية الكامنة وراءها وفي خطط مطلقيها.
ثالثاً: يؤكّد
دولة الرئيس
ميقاتي مجدداً أنه تحت سقف القانون، ويطالب القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع الامور في نصابها، وكشف الحقائق أمام الرأي العام، منعاً للاستغلال والتجني. كما يحتفظ دولته بحقوقه كاملة لناحية مطالبة
القضاء
بإحقاق الحق ومنع التمادي في الاساءة اليه والى عائلته. فاقتضى التوضيح.
