خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد رئيس " " حيث سلّمه المعدات اللازمة لاستكمال اعمال محاولة انقاذ المواطنة العالقة تحت انقاض المبنى المنهار في - ، وذلك انفاذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصال بين المدير العام وصليبا مساء امس خلال زيارة الاخير موقع الحادثة.







وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للدفاع المدني، البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وهيئة الطوارئ المدنية في ، بما يسهم في تطوير القدرات وتحسين مستوى الاستجابة في حالات الطوارئ.

Advertisement