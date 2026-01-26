تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس

Lebanon 24
26-01-2026 | 06:22
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس photos 0
 استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش صباح اليوم رئيس "هيئة الطوارئ المدنية " إيلي صليبا حيث سلّمه المعدات اللازمة لاستكمال اعمال محاولة انقاذ المواطنة العالقة تحت انقاض المبنى المنهار في القبة - طرابلس، وذلك انفاذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصال بين المدير العام وصليبا مساء امس خلال زيارة الاخير موقع الحادثة.



وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للدفاع المدني، البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان، بما يسهم في تطوير القدرات وتحسين مستوى الاستجابة في حالات الطوارئ.
