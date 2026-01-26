تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من السراي.. الخليفي يعلن سلسلة مساعدات قطرية للبنان

Lebanon 24
26-01-2026 | 06:54
A-
A+
من السراي.. الخليفي يعلن سلسلة مساعدات قطرية للبنان
من السراي.. الخليفي يعلن سلسلة مساعدات قطرية للبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، في السراي الحكومي.
وفي مستهل المؤتمر، قال متري: "قطر دعمت لبنان وأسهمت في دعم الجيش ومتابعة ملف اللاجئين السوريين، إلى جانب مساهماتها في مجال الطاقة".
 
من جهته، أشار الخليفي إلى أن "الزيارة تؤكد موقف قطر الراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان، وأجرينا اليوم سلسلة من اللقاءات تناولت التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات".

وأضاف: "يسرنا اليوم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية في لبنان".
 
وأوضح الخليفي أن قطر ستقدم منحة قيمتها 40 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في لبنان، إلى جانب مشروع اقتصادي بقيمة 360 مليون دولار لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم 185 منحة دراسية على مدى ثلاث سنوات لدعم التحصيل العلمي.

وأضاف: "كما يشمل الدعم مشروع إعادة بناء مستشفى الكرنتينا المتضرر من انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب استمرار المساهمات في مجال الصحة".
 
وشدد الخليفي على دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار وتستهدف نحو 100 ألف شخص.
 
 وأضاف: "كما جددنا للرئيس جوزاف عون التأكيد على الدعم الكامل من قطر للجيش اللبناني".

واعتبر أن الجيش اللبناني هو الذي يشكل أمن البلاد، مضيفًا: "نواصل العمل مع الشركاء لضمان تنسيق الجهود ودعم مسارات التعافي والتنمية، وندين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وليتحمل مجلس الأمن مسؤولياته". 

وقال:" حان الوقت للبنان أن يتعافى وأن يسير في خارطة التقدم والتنمية، مشيرا  الى ان كل مسارات الدعم محل تقييم وبحث وحوار مع الحكومة اللبنانية ليعود لبنان إلى دوره المحوري في المنطقة".

عون: للضغط على اسرائيل لتسهيل عمل لجنة " الميكانيزم "

من جانبه،اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان يقدر الدور الذي تلعبه دولة قطر في مساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدمه مستذكرا العبارة التي يرددها اللبنانيون دائما : " شكرا قطر". وابلغ الرئيس عون وزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال استقباله له اليوم في قصر بعبدا في حضور السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق، بأن لبنان يتطلع الى استمرار الدعم القطري، وما المبادرات القطرية الجديدة الا الدليل على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان ودولة قطر والتي تزداد متانة يوما بعد يوم.
وعرض الرئيس عون للوزير الخليفي الأوضاع الراهنة، فأشار الى الاستقرار الأمني الذي يعيشه لبنان والإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية بالتنسيق مع بعضها البعض للمحافظة على الهدوء فضلا عن مكافحة المخدرات وقمع التهريب وغيرها من الجرائم. كذلك تناول الرئيس عون الوضع في الجنوب، فاكد ان الجيش يقوم بواجباته كاملة في المنطقة التي انتشر فيها في جنوب الليطاني في حين تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية وتدمير المنازل وتهجير سكانها وتمتد أحيانا الى قرى بقاعية من دون ان تتجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لالزامها بالاتفاق المعلن في تشرين الثاني 2024 وتطبيق القرار 1701، وهذا الموقف الإسرائيلي يحول دون عودة الامن والأمان الى الجنوب، إضافة الى ما يسببه من انعكاسات على مختلف الأصعدة. ولفت الرئيس عون الى ان الاتصالات مستمرة قبل انعقاد اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقرر في الشهر المقبل من اجل الوصول الى نتائج عملية تسرع في إعادة الاستقرار الى الجنوب وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الاسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. وأشار الى ان الضغط على إسرائيل لتسهيل عمل لجنة "الميكانيزم" ضروري للوصول الى تطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته.
وفيما شكر الرئيس عون قطر على الدعم الذي قدمته ولا تزال للجيش اللبناني ، أشار الى حاجة الجيش الى معدات وآليات وتجهيزات تمكنه من القيام بالمهام المطلوبة منه ليس فقط في الجنوب بل على كامل الأراضي اللبنانية.
وعن العلاقة بين لبنان وسوريا، اكد الرئيس عون ان الاتصالات مستمرة بين البلدين وان الوضع على الحدود اللبنانية- السورية بات افضل من السابق، إضافة الى المشاورات الدائرة بين البلدين لمعالجة مواضيع عدة لاسيما منها عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما زالت الأسباب لاستمرار بقائهم على الأراضي اللبنانية،  ولبنان يرحب بأي دعم عربي عموما وقطري خصوصا للمساعدة في تسهيل هذه العودة.
وحمّل الرئيس عون الوزير  الخليفي  تحياته الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية  محمد بن عد الرحمن آل ثاني،  مجددا شكره للدعم القطري وللتعاون في كل المجالات لاسيما في مجال التنقيب عن الغاز والنفط من خلال الكونسورتيوم الذي يضم شركات قطرية وفرنسية وايطالية.
وكان الوزير الخليفي نقل الى الرئيس عون تحيات امير دولة قطر ورئيس الوزراء وزير خارجيتها ، مشددا على وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان "الذي يبقى على رأس اولوياتها  في اجندتها الخارجية". وقال انه فيما تنشغل دول المنطقة بالأوضاع الإقليمية، فاننا نأمل في ان نتمكن من التصدي للتحديات القائمة وذلك "بتعاضدنا ووحدتنا".
 وأوضح الوزير الخليفي انه يأتي والوفد المرافق بتوجيهات من الأمير تميم  لتقديم الدعم والمساندة للبنان، مؤكدا ان القيادة القطرية سعيدة جدا بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين، ان على الصعيد الحكومي او على صعيد التواصل المباشر، لافتا الى انه من المهم بمكان اشراك لبنان في المباحثات الإقليمية، وحرص قطر على هذا الامر.
وإذ اكد ان القيادة القطرية حريصة كل الحرص على متابعة التطورات في لبنان لا سيما في ما يتعلق بالأوضاع الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية واعمال لجنة "الميكانيزم" بالاضافة الى الحوار ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة،  فانه لفت الى ان قطر هي جزء لا يتجزأ من المجموعة الخماسية وعلى تنسيق مع الاشقاء والاصدقاء في المجموعة، ولديها رغبة في التعاون بشكل اكبر مع لبنان لمعالجة أي تحدي من التحديات الأساسية.  وقال :"بعد لقائنا بدولة الرئيس  سلام سنعلن عن مشروع  العودة الطوعية للسوريين الى بلدهم ما يخفف الأعباء عن كاهل لبنان، لافتا الى امتنان الدول لاتخاذه الخطوة الاستباقية الإنسانية بفتح ابوابه امام استضافة الاشقاء السوريين في وقت الحاجة. اما الان، فان تحسن الأوضاع، يستدعي بعض المبادرات، وقطر مهتمة بها وترغب في العمل معكم ومع المعنيين في الحكومة لتوسيع دائرتها ان كان الامر متصلا بالجانب الإقليمي، او في ما يتعلق بالشأن الداخلي كالتعليم والصحة والطاقة، ولدينا العديد من المبادرات الجيدة  التي تسر اللبنانيين وتشكل انطلاقة بعض المشاريع على ان  ندفع في ما بعد بسلسلة اكبر منها". 
وشدد  الوزير القطري على ان مجالات الاستثمار القطرية في لبنان كبيرة، لافتا الى  ما تناوله في الزيارة السابقة في هذا الاطار، وبينها موضوع الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة الكهربائية وتحويلها الى مورد استثماري. 
  واعرب عن ارتياح قطر  للتقدم الحاصل في المباحثات القائمة على الجانب الاقتصادي بين البلدين،  لافتا في المقابل الى ان قطر على رأس الدول الداعمة للجيش اللبناني، و"هو ما يزيدها فخرا"، وهي لا تزال مهتمة في هذا المجال بطريقة ممنهجة ووفق خطة واضحة كي لا تتشتت الاعمال  بل تكون المساعدات في خدمة الخطط التي تسير الحكومة من خلالها.
كلمة في السجل
 وقبل مغادرته القصر، دون الوزير الخليفي في سجل التشريفات العبارة الاتية:" سعدت بهذه الزيارة المميزة لبيروت، وقطر ستبقى مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الاوقات والمراحل".










 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموفد القطري محمد الخليفي غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون من دون الإدلاء بأيّ تصريح
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس سلام في السراي الحكومي
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني من السراي الحكومي: الأردن سيبقى السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره وسيادته
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26
Lebanon24
11:30 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24