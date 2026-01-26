تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء في بلدية جبيل وجولة في الميناء استعدادًا لسباق نصف الماراتون ROLLING HALF

Lebanon 24
26-01-2026 | 07:23
لقاء في بلدية جبيل وجولة في الميناء استعدادًا لسباق نصف الماراتون ROLLING HALF
لقاء في بلدية جبيل وجولة في الميناء استعدادًا لسباق نصف الماراتون ROLLING HALF photos 0
تواصل جمعية "بيروت ماراتون" تحضيراتها اللوجستية لسباق ROLLING HALF الذي تنظّمه بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الأحد 8 شباط المقبل لمسافة نصف ماراتون 21.1 كيلومتر انطلاقا من بلدة سلعاتا الساحلية البترونية في شمال لبنان وصولا إلى ميناء جبيل.

وزارت رئيسة الجمعية مي الخليل يرافقها نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم ومدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة بلدية جبيل حيث عقد لقاء تشاوري مع رئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي. وتمّ شرح الجوانب التنظيمية للسباق من قبل الجمعية والخطوات الواجب تنفيذها من جانب المجلس البلدي للمدينة.

ثم جالت الخليل مع الدكتور الشامي على والوفد المرافق للإطلاع على ماهية الترتيبات المقررة في منطقة الوصول في الميناء القديم.

وتتابعت اللقاءات مع البلديات الأخرى التي تقع على خط مسار السباق، وقامت بها مديرة التوعية آنا ماريا الخوري ومدير المسار للسباق باتريك نقولا. وشملت اللقاء مع رئيس بلدية عمشيت الدكتور جوزف الخوري ورئيس بلدية كفرعبيدا ميشال فغالي شاهين إضافة للقاءات في بلديات البربارة والبترون وسلعاتا، حيث تمّ التشديد على أهمية تشجيع القطاعات والأهالي في هذه البلدات على المشاركة في السباق والإستعانة بالجمعيات الكشفية وفرق المتطوعين والتأكيد على مواعيد إقفال الطرقات والتنسيق مع أجهزة الشرطة البلدية وتوزيع ملصقات عن السباق.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسجيل للمشاركة في السباق متواصلة حتى يوم الأول من شباط المقبل على منصة الجمعية : www.beirutmarathon.org .
