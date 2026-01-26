لقاء في بلدية جبيل وجولة في الميناء استعدادًا لسباق نصف الماراتون ROLLING HALF

تواصل جمعية " ماراتون" تحضيراتها اللوجستية لسباق ROLLING HALF الذي تنظّمه بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الأحد 8 شباط المقبل لمسافة نصف ماراتون 21.1 كيلومتر انطلاقا من بلدة سلعاتا الساحلية البترونية في شمال وصولا إلى ميناء .



وزارت رئيسة الجمعية مي يرافقها العميد المتقاعد حسان رستم ومدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة بلدية جبيل حيث عقد لقاء تشاوري مع رئيس البلدية الدكتور الشامي. وتمّ شرح الجوانب التنظيمية للسباق من قبل الجمعية والخطوات الواجب تنفيذها من جانب للمدينة.



ثم جالت الخليل مع الدكتور الشامي على والوفد المرافق للإطلاع على ماهية الترتيبات المقررة في منطقة الوصول في الميناء القديم.



وتتابعت اللقاءات مع البلديات الأخرى التي تقع على خط مسار السباق، وقامت بها مديرة التوعية آنا ماريا ومدير المسار للسباق باتريك . وشملت اللقاء مع رئيس بلدية عمشيت الدكتور جوزف الخوري ورئيس بلدية كفرعبيدا ميشال فغالي شاهين إضافة للقاءات في بلديات البربارة والبترون وسلعاتا، حيث تمّ التشديد على أهمية تشجيع القطاعات والأهالي في هذه البلدات على المشاركة في السباق والإستعانة بالجمعيات الكشفية وفرق المتطوعين والتأكيد على مواعيد إقفال الطرقات والتنسيق مع أجهزة الشرطة البلدية وتوزيع ملصقات عن السباق.



تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسجيل للمشاركة في السباق متواصلة حتى يوم الأول من شباط المقبل على منصة الجمعية : www.beirutmarathon.org .

