كرم: "الحزب" لم يعطِ أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش

أكد رئيس الوفد اللبناني بـ"الميكانيزم" ، أن " لم يعطِ أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش"، مضيفًا: "الجيش وحده يفكك بنية الحزب العسكرية".



وأضاف كرم في حديث لـ"الحدث": "نتمسك بآلية لجنة وقف النار ونطالب باجتماعها قريبًا"، متابعًا: "طرحنا عودة الجنوبيين كأساس لموقفنا من المفاوضات".



