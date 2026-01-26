تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضاهر هنّأ عون بمناسبة مرور عام على انتخابه

Lebanon 24
26-01-2026 | 08:26
ضاهر هنّأ عون بمناسبة مرور عام على انتخابه
ضاهر هنّأ عون بمناسبة مرور عام على انتخابه photos 0
استقبل رئيس الجمهورية النائب ميشال ضاهر الذي هنأه بمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا ان يحقق العهد في السنة الثانية ما يريده اللبنانيون لجهة إكمال مسيرة بناء الدولة في المجالات كافة لاسيما ما يتعلق بحصرية السلاح. واضاف : في هذا السياق نوهت بتصميم الرئيس على المضي قدماً في بناء الدولة على اسس جديدة وما الاجراءات التي تتخذ خير دليل على ذلك ومن المهم ان تلاقي جهود فخامته الدعم المطلوب لقيام دولة الحق والقانون والعدالة وفق ما ورد في خطاب القسم .

واشار النائب ضاهر انه عرض مع الرئيس عون الأوضاع في الجنوب وتداعيات الاعتداءات الاسرائيلية وضرورة تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين . كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع وضرورة ايجاد حل لطريق ضهر البيدر التي تعتبر الشريان الحيوي لابناء المنطقة خصوصا وجميع اللبنانيين عموما . وتناول البحث ايضا موضوع التنمية في البقاع .
مواضيع ذات صلة
لمناسبة مرور عام على انتخاب عون.. وزير الاعلام: بداية عودة الدولة من بوابة الثقة والمؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة مرور عام على انتخابه.. حوار مع رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس في صوفر لمناسبة مرور سنة على تولي عون سدة الرئاسة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله هنأ بميلاد المسيح: لتكن مناسبة لتعزيز القيم الرسالية ومحطة لاستعادة الأرض ووقف العدوان
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
