ضاهر هنّأ عون بمناسبة مرور عام على انتخابه

استقبل رئيس الجمهورية النائب ميشال الذي هنأه بمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا ان يحقق في السنة الثانية ما يريده اللبنانيون لجهة إكمال مسيرة بناء الدولة في المجالات كافة لاسيما ما يتعلق بحصرية السلاح. واضاف : في هذا السياق نوهت بتصميم الرئيس على المضي قدماً في بناء اسس جديدة وما الاجراءات التي تتخذ خير دليل على ذلك ومن المهم ان تلاقي جهود فخامته الدعم المطلوب لقيام دولة الحق والقانون والعدالة وفق ما ورد في خطاب القسم .



واشار النائب ضاهر انه عرض مع الأوضاع في الجنوب وتداعيات الاعتداءات الاسرائيلية وضرورة تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين . كما تناول البحث حاجات وضرورة ايجاد حل لطريق التي تعتبر الشريان الحيوي لابناء المنطقة خصوصا وجميع اللبنانيين عموما . وتناول البحث ايضا موضوع التنمية في .

Advertisement