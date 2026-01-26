حجازي هنأ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الأهلي ​صيدا

أجرى رئيس بلدية المهندس مصطفى ، اتصالاً هاتفياً بالسيد عاطف مرعي ، مهنئاً إياه بانتخابه رئيساً للنادي صيدا، ومباركاً لأعضاء الجديدة، لا سيما بلدية صيدا الدكتور احمد عكرة، نيلهم ثقة الجمعية العمومية.



وأعرب المهندس حجازي عن تقديره "للدور التاريخي والرياضي الذي يلعبه في مدينة صيدا"، مؤكداً "أن انتخاب هيئة ادارية جديدة يعكس حيوية النادي وإصراره على الاستمرار في مسيرته العريقة رغم كل التحديات".



وأكد حجازي "وقوف بلدية صيدا إلى جانب الأندية الرياضية في المدينة، باعتبارها المتنفس الأساسي للشباب والرافعة الأخلاقية والبدنية، وتمنياته القلبية للنادي الأهلي، إدارةً ولاعبين وجمهوراً، بمستقبل حافل بالنجاحات والبطولات".

