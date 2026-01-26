تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حجازي هنأ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الأهلي ​صيدا

Lebanon 24
26-01-2026 | 09:42
A-
A+
حجازي هنأ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الأهلي ​صيدا
حجازي هنأ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الأهلي ​صيدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أجرى رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، اتصالاً هاتفياً بالسيد عاطف مرعي ابو مرعي، مهنئاً إياه بانتخابه رئيساً للنادي الاهلي صيدا، ومباركاً لأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، لا سيما نائب رئيس بلدية صيدا الدكتور احمد عكرة، نيلهم ثقة الجمعية العمومية.

وأعرب المهندس حجازي عن تقديره "للدور التاريخي والرياضي الذي يلعبه النادي الأهلي في مدينة صيدا"، مؤكداً "أن انتخاب هيئة ادارية جديدة يعكس حيوية النادي وإصراره على الاستمرار في مسيرته العريقة رغم كل التحديات".

وأكد حجازي "وقوف بلدية صيدا إلى جانب الأندية الرياضية في المدينة، باعتبارها المتنفس الأساسي للشباب والرافعة الأخلاقية والبدنية، وتمنياته القلبية للنادي الأهلي، إدارةً ولاعبين وجمهوراً، بمستقبل رياضي حافل بالنجاحات والبطولات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد من الهيئة الإدارية الجديدة في رابطة مخاتير قضاء النبطية زار الترك
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبال للهيئة الادارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري وحجازي يبحثان تنظيم أسواق صيدا وتعزيز حركتها الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب برئاسة أحمد رمضان
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة الإدارية

النادي الأهلي

نادي الأهلي

نائب رئيس

ابو مرعي

الرياض

الاهلي

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26
Lebanon24
11:30 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24