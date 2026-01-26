تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في حال فشلت الحكومة بتأمين مطالبهم.. 4 قرارات قاسية سيتخذهم الاساتذة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-01-2026 | 10:30
في حال فشلت الحكومة بتأمين مطالبهم.. 4 قرارات قاسية سيتخذهم الاساتذة
لا يزال ملف الاساتذة الطاغي الأكبر في زواريب مجلس الوزراء، مع ارتفاع منسوب التصعيد،الذي على ما يبدو هذه المرة لن يتم التراجع عنه إلا في حال تم تأمين طلبات الاساتذة.
في هذا السياق، يقول مصدر تربوي لـ"لبنان24" إن تصعيد اللهجة آت من تجاهل واضح ومقصود من الحكومة تجاه طلباتنا وحقوقنا.
وأشار إلى أن البيانات التي تصدر واضحة وصريحة، وبالتالي لا خيار امام الحكومة إلا الحوار معنا "بجدية" وتأمين حقوقنا التي لا يجب أن "نشحدها"، وهذا أقل الإيمان.
ولفت المصدر إلى أنّ لهجة البيانات، وفي حال لم يتم التنبه لها ستوصلنا إلى اتخاذ قرارات صارمة وقاسية، أبرزها، مُقاطعة الإمتحانات الفصلية، بالاضافة إلى مُقاطعة الإمتحانات الرسمية.
ولفت إلى أنهّ في حال لم يتم التماس إشارات إيجابية في المدى المنظور، فإنّه سيتم اللجوء إلى تخفيض أيام التدريس، وصولا إلى الإضراب المَفتوح.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

