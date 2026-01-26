تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مكي خلال ورشة عمل لوزارة التنمية: جزء من مسار الابتكار الجديد وضمن برنامج بناء القدرات داخل القطاع العام
Lebanon 24
26-01-2026
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت
وزارة الدولة
لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) ورشة عمل متخصصة حول أهمية التدخل السلوكي البسيط(Nudge) ، بحضور
وزير الدولة
لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، استهدفت موظفي وموظفات الوزارات والإدارات العامة المعنيين مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة في ستاركو.
هدفت ورشة العمل إلى تعريف
الإدارات العامة
باستخدام أدوات العلوم السلوكية من أجل تشجيع وتحفيز المواطنين على الامتثال للإجراءات والقوانين، ولا سيما في بعض المعاملات، على سبيل المثال لا الحصر: تسهيل وتحسين تسديد الرسوم والضرائب في مواعيدها المحددة، وتحسين دقة وصحّة التصاريح والبيانات المقدمة من المواطنين، مما يساهم في الانتقال من منطق العقوبة إلى منطق التحفيز السلوكي في تعزيز الامتثال الطوعي من قبل المواطنين. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الرامية إلى تطوير أساليب العمل داخل الإدارة العامة، والانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربات مبتكرة تستند إلى فهم سلوك الأفراد، بما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي، وزيادة واردات الخزينة ورفع مستوى رضا المواطنين، وتعزيز الثقة بالإدارة العامة.
افتتح مكي ورشة العمل بكلمة شدد فيها على أن "علم الاقتصاد السلوكي يساعد على فهم أسباب تأجيل الدفع وارتكاب الأخطاء وضعف الالتزام، ويقدم حلولا عملية وبسيطة ومنخفضة الكلفة"، مشيرا إلى أن "أدوات التدخل السلوكي البسيط تتيح تبسيط الإجراءات وتحسين صياغة الرسائل وتصميم الخيارات بما يجعل السلوك الصحيح أسهل وأكثر تلقائية"، مؤكدا أن "هذا النهج لا يشكل بديلا عن القوانين والرقابة بل أداة مكملة لها، وقد أدرج للمرة الأولى صراحة في البيان الوزاري كأداة أساسية في إصلاح القطاع العام".
ولفت إلى أن "الوزارة تعتمد منهجية سلوكية قائمة على ثلاث مراحل مترابطة: التشخيص لفهم السلوك الحقيقي وتحديد العوائق، ثم التصميم عبر ابتكار تدخلات بسيطة ومنخفضة الكلفة، وصولا إلى الاختبار من خلال التجربة والقياس واعتماد ما يثبت نجاحه بالدليل، بما يسمح بالانتقال من سياسات مبنية على النوايا إلى سياسات مبنية على القرائن والنتائج".
وأوضح أن "هذه الورشة، التي نظمت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، تشكل خطوة عملية لإدخال هذا النهج إلى صلب عمل الإدارة
اللبنانية
، وهي جزء من مسار الابتكار الجديد الذي تقوده وزارة التنمية الإدارية ومن ضمن برنامج بناء القدرات داخل القطاع العام".
وأعلن أن "الوزارة ستنظم ورشة عمل حول تبسيط خدمات تتعلق بوزارة الزراعة، على أن تتبعها ورش مماثلة مع وزارات أخرى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التنمية الإدارية و LAU توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز إصلاح القطاع العام وتطوير الكفاءات
Lebanon 24
وزارة التنمية الإدارية و LAU توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز إصلاح القطاع العام وتطوير الكفاءات
26/01/2026 19:50:04
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: نريد بناء قدراتنا العسكرية وأن يكون لدينا جيش كبير يحمي حدودنا ويضمن أمننا
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: نريد بناء قدراتنا العسكرية وأن يكون لدينا جيش كبير يحمي حدودنا ويضمن أمننا
26/01/2026 19:50:04
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال: موازنة 2026 ستضمن الحد الأدنى من العدالة لموظفي القطاع العام
Lebanon 24
لجنة المال: موازنة 2026 ستضمن الحد الأدنى من العدالة لموظفي القطاع العام
26/01/2026 19:50:04
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الصربية ترفع قنبلة تاريخية من ورشة بناء
Lebanon 24
الشرطة الصربية ترفع قنبلة تاريخية من ورشة بناء
26/01/2026 19:50:04
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارات العامة
وزارة الزراعة
وزارة الدولة
وزير الدولة
اللبنانية
التزام
لبنان
الكلف
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية للجيش في بعلبك.. ماذا ضُبط داخل مستودعات؟
Lebanon 24
عملية للجيش في بعلبك.. ماذا ضُبط داخل مستودعات؟
12:43 | 2026-01-26
26/01/2026 12:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
Lebanon 24
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
12:27 | 2026-01-26
26/01/2026 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
Lebanon 24
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
12:18 | 2026-01-26
26/01/2026 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
12:14 | 2026-01-26
26/01/2026 12:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
12:01 | 2026-01-26
26/01/2026 12:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:43 | 2026-01-26
عملية للجيش في بعلبك.. ماذا ضُبط داخل مستودعات؟
12:27 | 2026-01-26
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
12:18 | 2026-01-26
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
12:14 | 2026-01-26
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
12:01 | 2026-01-26
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
11:57 | 2026-01-26
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24