حادث مروّع في لبنان.. ابن الـ9 سنوات قضى تحت الشاحنة (صورة)

أفادت "اليازا" عن وقوع حادث مروع في بلدة ديرقانون النهر، حيث تم دهس طفل يبلغ من العمر تسع سنوات بواسطة شاحنة صغيرة (كميون)، ما أدى إلى وفاته على الفور.ولاذ سائق المركبة بالفرار من موقع الحادث. وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لتحديد هوية السائق وملاحقته قانونياً.