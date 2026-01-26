تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء بين وزير الدفاع وبلاسخارت تطرق إلى مؤتمر باريس والمرحلة الثانية من خطة الجيش

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:52
A-
A+
لقاء بين وزير الدفاع وبلاسخارت تطرق إلى مؤتمر باريس والمرحلة الثانية من خطة الجيش
لقاء بين وزير الدفاع وبلاسخارت تطرق إلى مؤتمر باريس والمرحلة الثانية من خطة الجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت.

وخلال اللقاء، تم عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى الحديث عن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش اللبناني، لا سيما الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية.

كما تم التطرق إلى مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في 5 آذار المقبل.

وأملت بلاسخارت في "نجاح هذا المؤتمر، نظرا إلى حاجة الجيش الماسة إلى تطوير قدراته. وكذلك، تم الحديث عن مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والبدائل المقترحة لتواجد دولي بهدف متابعة تطبيق القرار 1701".

واستقبل وزير الدفاع النائب نقولا صحناوي وهادي سعيد، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة الجيش أقل صعوبة في التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: لا بديل عن الانتقال فورا للمرحلة الثانية من خطة غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

سلطة الدولة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-01-26
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24