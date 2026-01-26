لقاء بين وزير الدفاع وبلاسخارت تطرق إلى مؤتمر باريس والمرحلة الثانية من خطة الجيش

استقبل اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس – بلاسخارت.



وخلال اللقاء، تم عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى الحديث عن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح في يد وبسط على كامل الأراضي ، في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها ، لا سيما الاعتداءات والخروق اليومية.



كما تم التطرق إلى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في 5 آذار المقبل.



وأملت بلاسخارت في "نجاح هذا المؤتمر، نظرا إلى حاجة الجيش الماسة إلى تطوير قدراته. وكذلك، تم الحديث عن مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" في ، والبدائل المقترحة لتواجد دولي بهدف متابعة تطبيق القرار 1701".



واستقبل النائب صحناوي وهادي سعيد، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إلى جانب عدد من ذات الاهتمام المشترك.

