رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع نوه بقرارات هاني لجهة حماية المزارعين

اكد رئيس نقابة مزارعي البطاطا في فرج، ان "قرارات هاني التي قضت بتأخير دخول البطاطا وتحديد كمياتها، هي قرارات صائبة توازن بين مصلحة المزارع في وعكار، وحقه في حماية الانتاج المحلي ومصلحة المستهلك ومراعاة اوضاعه الاقتصادية كما تحفظ مصالح المعامل".



وامل في " الا تتعدى الكميات المستوردة من بطاطا الاكل 30 الف طن وان لا تزيد عن 25 الف طن للبطاطا التصنيعية"، وتمنى ان "تكون معايير الاستيراد لبطاطا الاكل والتصنيعية واحدة للجميع".

