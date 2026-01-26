مطر: زرت سلام مع نواب طرابلسيين ووعدنا بتأمين المبلغ لتدعيم المباني المعرضة للسقوط

أعلن النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس أنه زار، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة ، إلى جانب عدد من النواب الطرابلسيين، وبرفقة رئيس بلدية كريمة، ورئيس بلدية الميناء كبارة، ونقيب المهندسين في طرابلس ، ورئيس العميد بسام نابلسي.

وذكر مطر في بيان صادر عنه أن "سلام أبدى خلال الاجتماع حرصه الكبير على طرابلس وأهلها"، وأضاف: "لقد تحدّثنا بالتفصيل عن واقع المدينة وأهلها، وتحديداً ملف الأبنية المتصدعة بعد الكارثة التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، والناجمة عن سقوط مبان متصدعة وما رافق ذلك من فقدان أرواح عزيزة وسقوط ضحايا".