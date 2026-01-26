تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مطر: زرت سلام مع نواب طرابلسيين ووعدنا بتأمين المبلغ لتدعيم المباني المعرضة للسقوط

Lebanon 24
26-01-2026 | 11:15
مطر: زرت سلام مع نواب طرابلسيين ووعدنا بتأمين المبلغ لتدعيم المباني المعرضة للسقوط
مطر: زرت سلام مع نواب طرابلسيين ووعدنا بتأمين المبلغ لتدعيم المباني المعرضة للسقوط photos 0
أعلن النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس أنه زار، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب عدد من النواب الطرابلسيين، وبرفقة رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.
وذكر مطر في بيان صادر عنه أن "سلام أبدى خلال الاجتماع حرصه الكبير على طرابلس وأهلها"، وأضاف: "لقد تحدّثنا بالتفصيل عن واقع المدينة وأهلها، وتحديداً ملف الأبنية المتصدعة بعد الكارثة التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، والناجمة عن سقوط مبان متصدعة وما رافق ذلك من فقدان أرواح عزيزة وسقوط ضحايا".
 

وتابع: "كما أعربنا عن حزننا الكبير تجاه ما يعيشه الطرابلسي يومياً، خصوصا أننا نادينا منذ سنوات عدة بضرورة الوصول إلى حلول جذرية لهذا الملف الخطير. وفي هذا السياق، وعدنا الرئيس سلام بتأمين المبلغ المطلوب لتدعيم المباني المعرضة للسقوط في طرابلس، وشددنا على أهمية تأمين هذا المبلغ والبدء بالإصلاحات في طرابلس، خصوصا أننا لن نرضى بأن يبقى أي شخص في الشارع".
