تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
Lebanon 24
26-01-2026
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت العلاقات الإعلامية في "
حزب الله
" في بيان بشدة "جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو
الإسرائيلي
بحق الإعلامي وإمام بلدة الحوش في مدينة صور، الشيخ علي نورالدين"، قائلة إن ما حصل هو "اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء.
وذكرت العلاقات الإعلامية أن "استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نورالدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل أشكاله ومسمياته، استمراراً في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر، ما يستدعي من الإعلاميين كافة ووزارة الإعلام والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع الصوت عالياً في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لاسيما الحقوقية والقانونية والإنسانية للجم هذا التوحش
الصهيوني
.".
وختم البيان: "إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تتقدم بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلين
المولى
أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم عن اغتيال طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقنا الرد وسنحدد التوقيت لذلك
Lebanon 24
قاسم عن اغتيال طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقنا الرد وسنحدد التوقيت لذلك
26/01/2026 22:33:27
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"قسد": قصف المنشآت الطبية في حلب يشكّل جريمة حرب وانتهاكا واضحا للقوانين
Lebanon 24
"قسد": قصف المنشآت الطبية في حلب يشكّل جريمة حرب وانتهاكا واضحا للقوانين
26/01/2026 22:33:27
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
Lebanon 24
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
26/01/2026 22:33:27
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة سرقة تُؤدّي إلى محاولة قتل
Lebanon 24
جريمة سرقة تُؤدّي إلى محاولة قتل
26/01/2026 22:33:27
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام
الإسرائيلي
نور الدين
الصهيوني
إسرائيل
علي نور
المولى
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
15:28 | 2026-01-26
26/01/2026 03:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الإعلام: اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
Lebanon 24
نقابة الإعلام: اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
15:28 | 2026-01-26
26/01/2026 03:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
15:22 | 2026-01-26
26/01/2026 03:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد
Lebanon 24
استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد
14:58 | 2026-01-26
26/01/2026 02:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
Lebanon 24
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
14:45 | 2026-01-26
26/01/2026 02:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
15:28 | 2026-01-26
نقابة الإعلام: اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
15:22 | 2026-01-26
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
14:58 | 2026-01-26
استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد
14:45 | 2026-01-26
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
14:23 | 2026-01-26
بهية الحريري تشكر قطر على وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24