لبنان

"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب

Lebanon 24
26-01-2026 | 12:01
دانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان بشدة "جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الإعلامي وإمام بلدة ‏الحوش في مدينة صور، الشيخ علي نورالدين"، قائلة إن ما حصل هو "اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء ‏بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء.‏
 

وذكرت العلاقات الإعلامية أن "استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نورالدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل ‏أشكاله ومسمياته، استمراراً في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر، ما يستدعي من ‏الإعلاميين كافة ووزارة الإعلام والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لاسيما الحقوقية والقانونية والإنسانية للجم هذا التوحش الصهيوني.".
 

وختم البيان: "إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تتقدم بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلين ‏المولى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".
 
 
 
