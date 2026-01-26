"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب

دانت العلاقات الإعلامية في " " في بيان بشدة "جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو بحق الإعلامي وإمام بلدة ‏الحوش في مدينة صور، الشيخ علي نورالدين"، قائلة إن ما حصل هو "اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء ‏بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء.‏



وذكرت العلاقات الإعلامية أن "استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نورالدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل ‏أشكاله ومسمياته، استمراراً في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر، ما يستدعي من ‏الإعلاميين كافة ووزارة الإعلام والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لاسيما الحقوقية والقانونية والإنسانية للجم هذا التوحش .".



وختم البيان: "إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تتقدم بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلين ‏ أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".