تجمُّع روابط القطاع العام دعا إلى التحرك بالتوازي مع جلسات مناقشة الموازنة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تجمُّع روابط القطاع العام دعا إلى التحرك بالتوازي مع جلسات مناقشة الموازنة
Lebanon 24
26-01-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا تجمُّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين)، في بيان، إلى "التحرّك بالتوازي مع جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامّة لسنة 2026، والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي تنطلق من ساحة
بشارة الخوري
، والاستعداد لكل مستجدّ، وذلك إزاء التجاهل المتمادي لحقوق موظّفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين، وبعد عدم الإيفاء بالعهود التي قطعها المسؤولون لروابط القطاع العام، ولا سيّما وعد رئيس الحكومة لرابطة قدماء القوى المسلّحة، في حضور وزراء المال والداخليّة والدفاع، برفع الرواتب والأجور والمعاشات إلى 50% مما كانت عليه بالدولار الأميركيّ قبل 2019، أيْ إلى 30 راتباً ومعاشاً، من دون المسّ بالتعويضات والمساعدات على اختلاف أسمائها حتى المرحلة الأخيرة، على أن تعطى ست رواتب ومعاشات كل ستة أشهر".
أضاف: "وفي ظلّ خلوّ مشروع موازنة 2026 من أيّ
التزام
بتصحيح رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وأجور المتعاقدين في القطاع العام، الإداريّ منه والتعليميّ، نرى اننا مضطرّين إلى النزول إلى الشارع، والدفاع عن حقّنا بالوسائل التي كفلها
الدستور
بعد أنْ سُدّت في وجهنا كلّ السُّبُل الأخرى".
وتابع: "نرفض ان تكون عائلاتنا رهينة لصناديق الاقتراع، ولا أسيرة لإملاءات صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ، فهو يرى أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد للموظف والمتقاعد والمتعاقد حقوقه المكتسبة للعيش بكرامة، هي المطلب الأساسيّ في هذه المرحلة، من دون إغفال المطالب الأخرى، لذلك ندعو الموظفين والأجراء والمياومين والمتعاقدين في الإدارة والتعليم في مراحله المختلفة، وسائر المتقاعدين المدنيّين والعسكريّين، إلى التحرّك بالتوازي مع جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامّة لسنة 2026، والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي تنطلق من ساحة بشارة
الخوري
، والاعتصام أمام مجلس النواب لجهة مبنى بلديّة
بيروت
، والاستعداد لكل مستجدّ؛ فالحق الذي لا يدافع أصحابه عنه يموت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سجال نيابي يسبق جلسات مناقشة الموازنة وروابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإضراب
Lebanon 24
سجال نيابي يسبق جلسات مناقشة الموازنة وروابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإضراب
27/01/2026 01:18:13
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمّع روابط القطاع العام: تجاهل معاناة الناس مغامرة خطيرة تهدّد السلم الاجتماعي
Lebanon 24
تجمّع روابط القطاع العام: تجاهل معاناة الناس مغامرة خطيرة تهدّد السلم الاجتماعي
27/01/2026 01:18:13
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
Lebanon 24
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
27/01/2026 01:18:13
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام - عسكريين ومدنيين: نُؤيّد الإضراب
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام - عسكريين ومدنيين: نُؤيّد الإضراب
27/01/2026 01:18:13
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي
بشارة الخوري
البنك الدولي
النقد الدولي
الدستور
الخوري
التزام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:53 | 2026-01-26
26/01/2026 04:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:33 | 2026-01-26
26/01/2026 03:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:53 | 2026-01-26
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:30 | 2026-01-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
15:43 | 2026-01-26
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:33 | 2026-01-26
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:28 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24