Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أحمد الخير يعلن تضامنه مع الأساتذة وموظفي القطاع العام

Lebanon 24
26-01-2026 | 13:09
أحمد الخير يعلن تضامنه مع الأساتذة وموظفي القطاع العام
أحمد الخير يعلن تضامنه مع الأساتذة وموظفي القطاع العام photos 0
أعلن النائب أحمد الخير تضامنه الكامل "مع الأساتذة بكل مسمّياتهم، ومع موظفي القطاع العام اداريين وأمنيين، حاليين ومتقاعدين، تزامناً مع انعقاد جلسات مجلس النواب"، مؤكداً أن "العيش بكرامة حقٌّ مكتسب لا منّة واستجداء من أحد، وأن تحسين الرواتب وضمان حقوق العاملين في القطاع العام الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم يشكّل أولوية لا تحتمل التأجيل".

وشدد في بيان، على أن "إنصاف هذه الفئات هو المدخل الحقيقي لحماية التعليم والإدارة العامة من أي خلل بنيويّ، وأن أي إصلاح لا يبدأ من صون حقوق العاملين، يبقى ناقصاً وغير قابل للاستمرار"، داعياً "الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات حقيقية خلال هذا الاسبوع بما يضمن العدالة الوظيفية، ويحفظ كرامة من يحمِلون أمانة الخدمة العامة ويبنون مستقبل الوطن".
 
