تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة محرري الصحافة تستنكر اعتداءات إسرائيل على الإعلاميين

Lebanon 24
26-01-2026 | 13:15
A-
A+
نقابة محرري الصحافة تستنكر اعتداءات إسرائيل على الإعلاميين
نقابة محرري الصحافة تستنكر اعتداءات إسرائيل على الإعلاميين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان،  "الإعتداءات إسرائيل المتكررة على الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين الذين يؤدون مهماتهم على أرض الميدان، كما حصل في بلدة قناريت الاسبوع الماضي، وها هي اليوم تستهدف الاعلامي في قناة "المنار" علي نورالدين في صور، الذي استشهد منضما إلى من سبقه من زميلات وزملاء، في انتهاك صريح للقوانين والعهود والمواثيق الاممية والدولية، خصوصا ان الشهيد المغدور لم يكن في مكان عمله، ولم يكن في مهمة إعلامية".

وختمت: "لم تعد الشكوى تجدي، وكذلك رفع الصوت في زمن انقلبت فيه القيم وتبدلت المعايير، وبات الباطل قاعدة والحق شواذها. التعازي الحارة لأسرة قناة "المنار" ولذوي الشهيد".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا هو رسم الانتساب السنوي الى نقابة محرري الصحافة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام : اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة

الصحافة اللبنانية

اللبنانية

نورالدين

إسرائيل

علي نور

المنار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
15:33 | 2026-01-26
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24