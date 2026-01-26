نقابة محرري الصحافة تستنكر اعتداءات إسرائيل على الإعلاميين

استنكرت في بيان، "الإعتداءات المتكررة على الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين الذين يؤدون مهماتهم على أرض الميدان، كما حصل في بلدة قناريت الاسبوع الماضي، وها هي اليوم تستهدف الاعلامي في قناة " " علي في صور، الذي استشهد منضما إلى من سبقه من زميلات وزملاء، في انتهاك صريح للقوانين والعهود والمواثيق الاممية والدولية، خصوصا ان الشهيد المغدور لم يكن في مكان عمله، ولم يكن في مهمة إعلامية".وختمت: "لم تعد الشكوى تجدي، وكذلك رفع الصوت في زمن انقلبت فيه القيم وتبدلت المعايير، وبات الباطل قاعدة والحق شواذها. التعازي الحارة لأسرة قناة "المنار" ولذوي الشهيد".