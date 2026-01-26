كبارة: الشفافية مع المواطنين واجب رغم التقصير الحكومي

اعتبر النائب أن "ما هو مطروح من قبل الحكومة يبقى دون الحد الأدنى المطلوب".



وقال كبارة، بعد الاجتماع في السرايا الحكومية مع رئيس الحكومة : "للأسف، لنكون صادقين مع أنفسنا وأهلنا في ، ما هو مطروح من قبل الحكومة يبقى دون الحد الأدنى المطلوب ولا يؤدي إلى إنهاء الخطر الذي يهدد آلاف العائلات".

