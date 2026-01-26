تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
"بحث وتحرٍّ" لـ30 يوماً

26-01-2026 | 13:37
قالت مصادر قضائية لـ"لبنان24" إنّ استنابة البحث والتحري الصادرة بحق المراسل الصحافي علي برو بتهمة شتم رئيس الجمهورية جوزاف عون، ستبقى سارية المفعول لغاية 30 يوماً إلا في حال عمد الشخص المذكور إلى تسليم نفسه والمثول أمام القضاء بناء لدعوى استدعائه الصادرة قبل أيام.
 

وذكرت المصادر أنَّه يحق لمُدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار تجديد استنابة البحث والتحرّي إلى حين مثول برّو للتحقيق معه في الجُرم المُسند إليه.
