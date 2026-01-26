"بحث وتحرٍّ" لـ30 يوماً

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"بحث وتحرٍّ" لـ30 يوماً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-01-2026
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر قضائية لـ"
لبنان24
" إنّ استنابة البحث والتحري الصادرة بحق المراسل الصحافي
علي برو
بتهمة شتم رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، ستبقى سارية المفعول لغاية 30 يوماً إلا في حال عمد الشخص المذكور إلى تسليم نفسه والمثول أمام
القضاء
بناء لدعوى استدعائه الصادرة قبل أيام.
وذكرت المصادر أنَّه يحق لمُدعي عام التمييز القاضي
جمال الحجار
تجديد استنابة البحث والتحرّي إلى حين مثول برّو للتحقيق معه في الجُرم المُسند إليه.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
النيابة التمييزية تصدر بلاغ بحث وتحري بحق برو وتحيل عليق إلى الاستئنافية
Lebanon 24
النيابة التمييزية تصدر بلاغ بحث وتحري بحق برو وتحيل عليق إلى الاستئنافية
27/01/2026 01:18:56
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع عقد "المسح الزلزالي" في البلوك 8: خطوة لتحريك ملف الاستكشاف
Lebanon 24
توقيع عقد "المسح الزلزالي" في البلوك 8: خطوة لتحريك ملف الاستكشاف
27/01/2026 01:18:56
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرك ديبلوماسي واسع يجمع موفدي وسفراء "اللجنة الخماسية" ومؤتمر دعم الجيش في 5 آذار
Lebanon 24
تحرك ديبلوماسي واسع يجمع موفدي وسفراء "اللجنة الخماسية" ومؤتمر دعم الجيش في 5 آذار
27/01/2026 01:18:56
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادات لبنانية للاجتماع المقبل لـ"الميكانيزم" وتحرك رباعي بشأن ملف السلاح
Lebanon 24
استعدادات لبنانية للاجتماع المقبل لـ"الميكانيزم" وتحرك رباعي بشأن ملف السلاح
27/01/2026 01:18:56
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
جمال الحجار
جوزاف عون
الجمهوري
جمهورية
لبنان24
30 يوما
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:53 | 2026-01-26
26/01/2026 04:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:33 | 2026-01-26
26/01/2026 03:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:53 | 2026-01-26
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:30 | 2026-01-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
15:43 | 2026-01-26
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:33 | 2026-01-26
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:28 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24