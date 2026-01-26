"بحث وتحرٍّ" لـ30 يوماً

قالت مصادر قضائية لـ" " إنّ استنابة البحث والتحري الصادرة بحق المراسل الصحافي بتهمة شتم رئيس الجمهورية ، ستبقى سارية المفعول لغاية 30 يوماً إلا في حال عمد الشخص المذكور إلى تسليم نفسه والمثول أمام بناء لدعوى استدعائه الصادرة قبل أيام.



وذكرت المصادر أنَّه يحق لمُدعي عام التمييز القاضي تجديد استنابة البحث والتحرّي إلى حين مثول برّو للتحقيق معه في الجُرم المُسند إليه.