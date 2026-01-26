اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟

قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّ أوساطاً رئاسية انشغلت بمضامين خطاب لـ" " الشيخ وتداعياته، مشيرة إلى أنه جرت بعد الخطاب مجموعة من الإتصالات لاستيضاح حقيقة موقف "الحزب" عن تدخله أو عدمه في حال نفذت عملية عسكرية ضدّ .



وقالت مصادر دبلوماسية إن "أي صاروخ يُطلق من ستكون تداعياته خطيرة على البلد".





