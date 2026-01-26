تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سليمان: مطالب الموظفين والمتقاعدين محقّة وأولوية وطنية
Lebanon 24
26-01-2026
|
14:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب النائب
محمد سليمان
عن تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة بكافة مسمياتهم، وموظفي القطاع العام، والمتقاعدين، مؤكّدًا أنّ "هذه المطالب محقّة وتشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل".
وقال سليمان في بيان،: "كنتم الدعامة الوطنية التي صانت
مؤسسات الدولة
في أصعب الظروف، والمتفانين في خدمة وطننا، وأبسط تقدير لجهودكم وتضحياتكم أن تنالوا حقوقكم بما يضمن العيش بكرامة".
أضاف: "نجدد الوفاء لكم، ونؤكد حرصنا الدائم على أن نكون صوتكم الصادق أمام المعنيين، لتحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على المؤسسات العامة وصون حقوق الموظف، بما يمنع تفكك المرافق العامة ويحمي ما تبقّى من هيبة الدولة ويضمن استمرارية دورها في
خدمة المواطنين
".
وختم بالتأكيد على أنّ "تجاهل حقوق الموظفين والأساتذة والمتقاعدين يهدّد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، داعيًا الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ قرارات مسؤولة وسريعة تعيد الاعتبار للقطاع العام وتحصّن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
Lebanon 24
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
27/01/2026 01:19:16
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة ونحن نصغي إليها بدقة ولن نسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة ونحن نصغي إليها بدقة ولن نسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة
27/01/2026 01:19:16
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها
27/01/2026 01:19:16
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"التقدمي": دعم كامل للمطالب المحقّة للقطاع العام
Lebanon 24
"التقدمي": دعم كامل للمطالب المحقّة للقطاع العام
27/01/2026 01:19:16
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة المواطنين
مؤسسات الدولة
محمد سليمان
النائب محمد
محمد سليم
نائب محمد
محمد س
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:53 | 2026-01-26
26/01/2026 04:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:33 | 2026-01-26
26/01/2026 03:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:53 | 2026-01-26
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:30 | 2026-01-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
15:43 | 2026-01-26
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:33 | 2026-01-26
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:28 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24