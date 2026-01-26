سليمان: مطالب الموظفين والمتقاعدين محقّة وأولوية وطنية

أعرب النائب عن تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة بكافة مسمياتهم، وموظفي القطاع العام، والمتقاعدين، مؤكّدًا أنّ "هذه المطالب محقّة وتشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل".



وقال سليمان في بيان،: "كنتم الدعامة الوطنية التي صانت في أصعب الظروف، والمتفانين في خدمة وطننا، وأبسط تقدير لجهودكم وتضحياتكم أن تنالوا حقوقكم بما يضمن العيش بكرامة".



أضاف: "نجدد الوفاء لكم، ونؤكد حرصنا الدائم على أن نكون صوتكم الصادق أمام المعنيين، لتحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على المؤسسات العامة وصون حقوق الموظف، بما يمنع تفكك المرافق العامة ويحمي ما تبقّى من هيبة الدولة ويضمن استمرارية دورها في ".



وختم بالتأكيد على أنّ "تجاهل حقوق الموظفين والأساتذة والمتقاعدين يهدّد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، داعيًا الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ قرارات مسؤولة وسريعة تعيد الاعتبار للقطاع العام وتحصّن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة".

